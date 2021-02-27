涉性侵案 美國奧運女子體操隊前教練自盡

另涉恐嚇虐待運動員逼「達標」

63歲的格德特（John Geddert）2012年擔任美國奧運女子體操隊主教練，2018年1月被美國體操協會（USAG）停職。密歇根州總檢察長內塞爾（Dana Nessel）周四較早時宣布起訴格德特24項罪名，包括20項人口販賣及強迫勞動罪名、兩項性侵一名年齡介乎13至16歲運動員控罪、1項就一宗暴力罪行案件向調查員說謊，及1項與犯罪集團有關罪名；入稟文件指兩項性侵指控涉及2012年一宗事件。當局請格德特周四下午自首，但他沒有出現，隨後被發現自殺身亡。內塞爾發聲明，形容對所有相關人士而言，這是個「悲劇故事的不幸結局」。

格德特是位於密歇根州首府蘭辛（Lansing）的雙星美國體操學院（Twistars USA Gymnastics Club）的前擁有人。總檢察長辦公室指格德特利用作為奧運教練的聲譽，向家長承諾可把學生變成世界級運動員。檢察官稱，運動員遭被告強迫在極端環境下勞動而受傷，又忽視受害人的傷患報告，以威脅、恐嚇和武力，迫使受害人達到他期望的標準。早前被判藉治療性侵百多名女性罪成的納沙（Larry Nassar），亦在同一體操學院治療運動員。

檢察官指出，格德特被控的唯一與納沙有關的罪名，是他被問及是否得悉納沙性虐待運動員時向當局說謊。當年率先指控納沙惡行的前體操運動員丹霍蘭德（Rachael Denhollander）稱，格德特的虐待行為早在2000年已為人所知，從來不是秘密，對USAG沒及早行動感驚訝。

（BBC/路透社/法新社/中央社）