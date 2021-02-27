分析：邀核談判不代表無視挑釁

【明報專訊】對比採取「極限施壓」的特朗普政府，拜登政府雖然主張跟伊朗重新達成核協議，上周也正式邀請德黑蘭重返談判桌，但最新空襲行動顯示拜登政府在其他涉及伊朗的問題上似乎不打算放軟手腳。事實上，拜登政府保持向伊朗外交施壓，彭博社引述華府外交官向歐洲盟友傳閱的立場文件，尋求其他國家支持對伊朗加速核活動的正式譴責。
國際原子能機構（IAEA）理事會下周開會，討論最新報告指伊朗升級核燃料生產，同時拒絕回應未公布地點鈾元素粒子存在的疑問。美國外交官本周流傳華府立場文件，據彭博社指，該3頁文件可見華府表達對IAEA調查結束的強烈擔憂，歐洲兩名外交官證實收到文件。報道指華府要求其他國家支持正式譴責伊朗。
彭博：美要求盟友譴責伊朗核活動
美國國務院發言人周三則提到，美國對伊朗重回核談判的耐性「並非不設限」，但總統已展示清晰態度，確保伊朗永不取得核武的最有效方式是通過外交。與此同時，拜登政府下令空襲敘利亞的親伊朗民兵，也展示無意為核談判在其他議題讓步的姿態。貝魯特卡內基中東中心主任葉海亞（Maha Yahya）向《紐約時報》直言，拜登政府像是設置「第一道紅線」，這次空襲向伊朗傳達信息，即拜登有意重回核協議，不代表他會無視伊朗及其盟友的地區活動，尤其是對美國士兵的攻擊，否則會不惜動武。
以國擬與沙特阿聯酋巴林建防衛同盟
美國對伊朗政策的其一變數是區內盟友以色列。以色列對華府尋求重返伊朗核協議大為不滿，有當地傳媒更指，以色列政府正跟沙特阿拉伯、阿聯酋和巴林商討建立防衛同盟，以回應「伊朗威脅升溫」。美國網媒Axios周三稱，美以兩國預期會在未來數日重新召開戰略工作組的會議，首輪會談將分享伊朗核項目的情報
（彭博社/路透社/紐約時報/i24News/Axios）