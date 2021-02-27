分析：邀核談判不代表無視挑釁

國際原子能機構（IAEA）理事會下周開會，討論最新報告指伊朗升級核燃料生產，同時拒絕回應未公布地點鈾元素粒子存在的疑問。美國外交官本周流傳華府立場文件，據彭博社指，該3頁文件可見華府表達對IAEA調查結束的強烈擔憂，歐洲兩名外交官證實收到文件。報道指華府要求其他國家支持正式譴責伊朗。

彭博：美要求盟友譴責伊朗核活動

美國國務院發言人周三則提到，美國對伊朗重回核談判的耐性「並非不設限」，但總統已展示清晰態度，確保伊朗永不取得核武的最有效方式是通過外交。與此同時，拜登政府下令空襲敘利亞的親伊朗民兵，也展示無意為核談判在其他議題讓步的姿態。貝魯特卡內基中東中心主任葉海亞（Maha Yahya）向《紐約時報》直言，拜登政府像是設置「第一道紅線」，這次空襲向伊朗傳達信息，即拜登有意重回核協議，不代表他會無視伊朗及其盟友的地區活動，尤其是對美國士兵的攻擊，否則會不惜動武。

以國擬與沙特阿聯酋巴林建防衛同盟

美國對伊朗政策的其一變數是區內盟友以色列。以色列對華府尋求重返伊朗核協議大為不滿，有當地傳媒更指，以色列政府正跟沙特阿拉伯、阿聯酋和巴林商討建立防衛同盟，以回應「伊朗威脅升溫」。美國網媒Axios周三稱，美以兩國預期會在未來數日重新召開戰略工作組的會議，首輪會談將分享伊朗核項目的情報

（彭博社/路透社/紐約時報/i24News/Axios）