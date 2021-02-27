報復駐伊拉克基地受襲 美炸敘利亞親伊朗民兵

國防部新聞秘書柯比在陪同防長奧斯汀到訪加州時向隨行記者公布這信息，指拜登授權空襲，以回應美軍駐伊拉克基地受襲事件。事緣本月15日，位於伊拉克庫爾德自治區首府埃爾比勒（Arbil）機場附近的美國盟軍部隊基地受到火箭炮襲擊，一名菲律賓籍國防承包商人員喪生，另有6人受傷，包括一名國民警衛隊士兵和4名美籍承包商人員。

拜登上台後首次軍事行動

美軍今次空襲於美東時間周四傍晚6時（敘利亞東部時間周五凌晨2時）進行。美國官員向《紐約時報》形容，這輪空襲是規模相對小、精心校準過的軍事回應：七枚500磅炸彈投落位處敘利亞和伊拉克邊境阿布卡邁勒（Al Bukamal）的一些建築物和幾架卡車，該區域常見偷運武器和戰鬥人員過境。官員又稱，空襲故意選擇在敘利亞一方的邊界，以避免伊拉克政府的外交反彈。國防部曾提出更大規模的攻擊目標，但拜登選擇批准較不進取的選項。

柯比形容美軍空襲「精確摧毁多個位於邊境管制站、由一批伊朗支持的民兵部隊使用的設施——使用者包括『真主黨旅』（Kataib Hezbollah）和『賽義德烈士旅』（Kataib Sayyid al-Shuhada）」。在2月15日的美軍基地襲擊後，雖然不知名的什葉派民兵「血之旅監護者」（暫譯，Saraya Awlia al-Dam）隨即承認責任，但《紐約時報》指美方情報機構經調查後，有高度信心認定真主黨旅和賽義德烈士旅要為火箭炮襲擊負上責任。

華府官員指空襲殺死「小量」民兵，但國防部未提供空襲破壞的仔細評估資料。跟伊朗在伊拉克支持民兵有關聯的Telegram頻道Saberin News報道，空襲造成一死數傷，擊中了民兵使用的空置建築物及附近建築結構。柯比強調這次的「對稱軍事回應」是有外交措施配合進行，「包括諮詢軍事聯盟的伙伴」。他說：「這次行動傳達毫不模糊的信息：拜登總統會採取行動保護美國人及軍事聯盟的人員。」

拜登周二曾就火箭炮襲擊事件跟伊拉克總理卡迪米通電話，白宮其後聲明稱雙方同意施襲者「必須完全承擔責任」。奧斯汀同日稍後稱，有信心空襲目標是要為美軍基地受襲負責的民兵組織所使用，強調拜登政府採取「慎重」方式，「我們容許和鼓勵伊拉克人調查和建立情報，那對我們推敲攻擊目標很有用」。

學者斥美國違反國際法

敘利亞國營通訊社報道，空襲當日敘利亞和伊朗外長通電話，商討如何反制西方國家陰謀，並強調西方國家有需要尊重敘利亞的「主權和領土完整」。美國聖母大學法學院教授奧康奈爾（Mary Ellen O'Connell）亦斥美國違反國際法。她說：「《聯合國憲章》明確規定，只有在防禦國受到武裝攻擊、且目標國對此負有責任的情况下，在外國主權國家的領土上使用軍事力量才是合法的。」明顯敘利亞與美軍基地受襲無關。

（紐約時報/衛報）