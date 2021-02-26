澳洲《新聞議價法》減辣 fb避仲裁

澳洲眾議院上周通過《新聞傳媒議價法》，規定科企若未能與澳洲傳媒就付費內容達成協議，將由政府仲裁機關決定科企應付多少錢，隨即惹來fb禁止澳洲用戶分享和瀏覽新聞以抗議，之後fb與澳洲政府達成協議撤回禁令，政府則修改法案內容。國會昨通過的修正案，包括若fb和Google能證明對澳洲新聞業作「重大貢獻」，政府可讓兩公司不必進入仲裁程序；給予科企更多時間，與傳媒機構達成協議。

縱使部分議員及出版商警告有關法案不公，無助小型傳媒機構，但政府及fb都認為修改後的法案是勝利。澳洲財長弗呂登貝格（Josh Frydenberg）和通訊部長費萊切（Paul Fletcher）周四發表聯合聲明，稱法案將可確保傳媒企業從其生產的內容獲得合理報酬，有助關乎公眾利益的傳媒行業繼續發展。當局會在法案實施後一年內再作檢視。

fb允未來3年斥78億取授權

法案通過前，曾揚言拒絕再為澳洲提供服務的Google讓步，與多家澳洲傳媒達成數以百萬計美元的協議。fb周三承諾未來3年至少斥資10億美元（約78億港元）取得新聞出版商的內容授權。

fb環球事務及通訊副總裁克萊格（Nick Clegg）在網誌指出，fb非常樂意與新聞出版業商合作，稱fb自2018年在新聞業投資了6億美元，與《衛報》和《金融時報》等簽訂協議。他表示，已與美國的出版商達成類似協議，且正與德國和法國的出版商就此事談判。

（BBC/法新社/CNBC）