美報告指沙特王儲准暗殺卡舒吉

維權人士促拜登制裁沙特

該份報告主要由中情局（CIA）負責。路透社引述美國官員稱，該報告評估認為沙特王儲穆罕默德批准甚至可能下令殺害卡舒吉。路透社指出，特朗普主政的4年間，美國對沙特的人權問題視而不見。2018年調查報告出爐時，特朗普政府曾拒絕應國會議員和人權組織要求，公開解密版本，以維持與沙特的合作關係，應付伊朗在區內加劇的威脅，並繼續推動售武。如今公開報告正是拜登調整與利雅得關係政策的一部分。新任國家情報總監海恩斯在確認任命的國會聽證會上，承諾會遵守2019年國防法案規定，要求國家情報總監辦公室30天內發布卡舒吉被殺案的解密報告。

卡舒吉遇害引起國際譴責，沙特一直否認王儲涉案。不過美國有線新聞網絡（CNN）周三（24日）引述一份由沙特部長簽署今年初提交法庭、涉及流亡加拿大的沙特前情報高官賈布里（Saad al-Jabri）被控挪用公款案的「最高機密」文件報道，當日殺害卡舒吉的沙特暗殺小組乘坐的兩架私人飛機均屬於同一家沙特航空公司Sky Prime Aviation，該公司原由賈布里的女婿經營，但2017年後期，即在案發前不足一年該公司被下令轉移至穆罕默德控制的主權基金「公共投資基金」（PIF）旗下。中情局中東部門前負責人霍夫曼（Dan Hoffman）稱，這反映有更多潛在證據顯示王儲與卡舒吉被殺案有關。

有分析估計，拜登政府不會制裁穆罕默德，但可能會制裁沙特國企及限制沙特主權基金在美國的投資。

（路透社/CNN/衛報）