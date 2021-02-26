銀行業務癱瘓 經濟雪上加霜

有緬甸商人向《金融時報》透露，銀行職員的罷工導致大多數銀行被迫關閉分行，儘管銀行盡力維持ATM和網上服務的運作，但由於職員短缺和軍方經常中斷互聯網，銀行業務要維持正常運作也很艱難。

未來數天到期出糧 問題勢惡化

緬甸周一（22日）曾舉行全國大罷工，當地商店與企業一度關閉，是政變迄今規模最大的抗議活動。商人及分析人士警告，隨着不少企業未來數天要向員工支付月薪，銀行業的問題將愈見明顯。

緬甸歷史學家吳丹敏（Thant Myint-U）說：「透過令數千家企業付款和向超過100萬人提供工資變成不可能，從而令銀行系統癱瘓，這是比其他任何事情更可能導致政治僵局轉勢的因素。」

在緬甸這個以現金為基礎的社會，銀行業陷癱瘓衍生的危機更嚴重。緬甸企業責任中心總監鮑曼（Vicky Bowman）形容，私人銀行處於進退兩難的局面，他們每天都會接到緬甸國家領導委員會和中央銀行的電話，威脅若銀行分行不開業，就要對其作監管，但若然銀行開業，將會損害銀行的形象。 一名要求匿名的銀行高層透露，任何人鼓勵某間銀行或其他公司開業，都有可能被視為這場示威運動的敵人。

（金融時報）