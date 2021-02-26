緬示威衝突 軍方支持者持刀施襲 網民轟收錢行事 批警察不作為

憂「致命暴力」 fb禁緬軍使用

本月1日軍方以去年大選涉舞弊為由發動政變，推翻民選政府而觸發示威潮，已持續約三星期。路透社報道，大批反對政變的民眾原擬周四在仰光市再次舉行集會，但事前約1000名軍方支持者在仰光市中心集會，並高支持軍政府標語遊行。目擊者稱，有攝影記者及傳媒工作人員遭軍方支持者恐嚇，有數人更遭一群男子襲擊毆打，部分施襲者使用彈弓及擲石，亦有人持刀。其中一段現場影片顯示最少兩人被刀刺傷，另一段影片則顯示數名軍方支持者在市中心一間酒店外襲擊另一男子，其中一人曾揮舞大刀。

法新社則引述目擊者稱，軍方支持者在仰光居民的喝倒彩聲中遊行，大批居民敲打鍋具等表達反對聲音。到中午時份，仰光中央車站鐵路大樓附近爆發衝突，帶着鐵通、刀及彈弓的軍方支持者襲向周邊居民，約10人頭部受傷，居民群起反抗，更抓住數名施襲者。及後警察到場，有婦女和兒童牽手阻止警員拘捕反政變示威者，經過一輪對峙後警方將施襲的軍方支持者帶離現場。

Twitter用戶Honey Nway Oo轉載有人受襲的片段，指警方對於有暴徒在仰光刺傷及毆打和平示威者「不作為」，證明那些暴徒受僱於軍方。

示威領袖丁扎遜萊伊（Thin Zar Shun Lei Yi）向路透社稱，衝突證明誰才是恐怖分子：「他們害怕人們為爭取民主採取的行動。」警方一度封鎖仰光主要大學校門，阻止校內學生外出參與示威。

印尼緬泰三方外長會晤覓出路

緬甸局勢引起區內國家關注，印尼外長蕾特諾周三在曼谷北面的廊曼皇家空軍基地，與緬甸軍方委任的外長溫納貌倫及泰國外相敦‧帕馬威奈舉行三方會談，尋求和平解決緬甸政治危機。但軍頭出身的泰國首相巴育，否認會見溫納貌倫代表認可其陣營。

另外，共同社昨日引述日本政府消息人士報道，當局正研究暫停對緬甸的新援助項目。日本是緬甸主要捐助國之一，尋求利用過往與緬軍建立的關係，勸說釋放國務資政昂山素姬和盡早恢復民主政治體制。英國昨日宣布再制裁6名緬軍高層。

（路透社/共同社/日經亞洲）