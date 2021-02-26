「抗疫模範」德國難逃第二波

美國約翰霍普金斯大學統計，德國截至周一（22日）累計確診人數達239.4萬，死亡人數逼近7萬。德國政府疾病控制機構羅伯特·科赫研究所（RKI）上周五（19日）報告稱，雖然德國12月起實施封城防疫略見成效，新增感染率較過去一周輕微下跌，由每10萬人57.1宗降至56.8宗，但未達至低於50宗的目標。RKI主席威勒（Lother Wieler）稱，德國的新增感染率仍太高，在英國及南非發現的變種病毒活躍全球之際，「德國可能正再次站在疫情的轉捩點」。

德國萊布尼茨預防性研究及流行病行研究所部門主管齊布（Hajo Zeeb）向CNBC指出，德國首波疫情中藉由廣泛檢測、追蹤接觸者及隔離控疫，當時因疫情由年輕族群開始，重症較少，醫療系統有時間應變而奏效，但第二波疫情中因夏季抗疫限制措施放寬，導致私人住宅、護理院舍、學校等不斷出現群組感染，加上大量輸入個案，新增感染數字未能控制在低水平。當局曾指出多達75%的新個案未能追蹤其感染路徑。

追蹤斷鏈 疫苗短缺

另一方面，德國去年12月底展開疫苗接種計劃，但迄今只有3.5%國民接種首劑疫苗，完成兩劑疫苗接種者僅2%，主要與疫苗生產短缺，以及由歐盟代表與疫苗生產商協商供應的進展緩慢有關。

（德國之聲/CNBC/紐約時報）

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