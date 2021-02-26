疫苗續傳捷報 封城限聚未可鬆

美專家料秋季才見疫苗真章

累計感染人數達2833萬宗的美國近月感染率及住院率大跌，美國疾控中心（CDC）上周五（19日）更公布，當地7天平均新增個案較今年1月的高峰大跌69%，但仍較去年夏季高峰高一倍。哥倫比亞大學流行病學專家薩德爾（Wafaa El-Sadr）指出，美國去年12月展開接種計劃以來，已接種最少一劑新冠疫苗的人口僅13.4%，相信目前感染個案下跌並非疫苗所致，他認為要到秋季，等接種計劃由最高危群體轉向廣大人口時，才可見到疫苗效用的真章。前CDC總監弗里登早前接受CNN訪問亦認為，保持社交距離、戴口罩等更具效果，「疫苗目前對感染率的影響並沒那麼大」。

印度接種落後 恐迎變種第二波

另一疫情重災區印度的感染個案跌幅更為驚人。印度衛生部統計，去年9月印度每日新增確診迫近10萬宗，但至2月急跌至1萬宗。不少專家認為，今年1月始展開的疫苗接種計劃非感染大減的主因，反而是此前封城與強制戴口罩等措施延後爆疫時間，而印度醫療研究委員會（ICMR）最近3份研究顯示，當地有抗體民眾增至22%，遠較此前的6至7%高，此免疫族群或是令病毒傳播減少成因之一。但印度阿育王大學病毒學家賈米勒（Shahid Jameel）警告，即使估計印度已有9億人曾受感染，那僅佔整體65%，仍未達群體免疫所需，在當地疫苗計劃進展緩慢，每100人接種率仍低於1劑之際，變種病毒可能帶來第二波疫情。

英上月封城 感染個案跌2/3

仍實施第三度封城的英國自1月起疫情亦顯著好轉。倫敦帝國學院上周公布研究，顯示英格蘭地區自1月初實施封城市起感染個案大跌三分之二，單在倫敦跌幅達八成。專家將跌幅歸功於封城與保持社交距離等嚴格防疫規定，不過愈來愈多數據顯示，去年12月英國展開的疫苗接種計劃見效。英國公共衛生部（PHE）周一公布初步數據，顯示80歲或以上人士接種首劑BioNTech—輝瑞疫苗疫苗後，感染率較未接種者減少57%，重症減約75%，死亡率下降最少57%；而接種兩劑後，感染率更大減88%。目前英國已完成1500萬人接種的初期目標，並朝7月底為所有成人接種的目標邁進。PHE指出，率先接種疫苗的長者的數據是好消息，反映疫苗對減低有症狀與無症狀感染都有強力效果，亦能預防變種病毒。

倘變風土病 各國須研社會應變

雖然疫苗終結新冠疫情的可能性令人期待，不過《經濟學人》分析認為，多個因素會令疫苗無法完全消除疫情：首先要為全球78億人口生產及分發足夠疫苗已是艱巨任務，按現時85%國家仍未開始接種的進度，數以十億計民眾可能在2023年後才有望接種疫苗。變種病毒亦可能令及疫苗失效，即使疫苗效力可靠，只要有10%人口拒絕接種，而其他防疫措施不到位，致命爆發便可能重燃。各國政府需研究如何在經濟上與社會上應變，與一旦成為風土病的病毒長期共存。

（BBC/CNN/經濟學人）

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