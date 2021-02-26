歐盟研推疫苗護照 憂歧視沒接種者 希臘西班牙盼快推振旅業 法德有保留

歐盟各成員國周四就如何定義「疫苗護照」及其適用方法作討論。希臘和西班牙希望可盡快推出適用於歐盟國家的疫苗證明，重振旅遊業，但亦有國家持反對意見，例如德國和法國，它們擔心該措施對選擇不接種或不能接種疫苗者造成歧視。法國衛生部長韋朗（Olivier Veran）稱，討論疫苗護照為時尚早，因為已接種一劑疫苗的法國人不足250萬，且目前尚不清楚接種疫苗後是否能阻止病毒傳播。德國、荷蘭、比利時、世衛及歐盟委員會等都認同這一觀點。

有關疫苗護照許多政策細節仍未確定，例如是否採用電子模式、是否只給完成兩劑接種者發出證明等。路透社引述歐盟官員指出，歐盟正與世衛及國際航空運輸協會（IATA）商討，讓旅客以疫苗接種證明到歐盟國家旅行，但仍未有具體落實時間表。官員認為疫苗護照可能引發法律問題，因會限制未等到接種疫苗人士的自由流動。

英國埃克塞特大學法律專家貝杜斯奇（Ana Beduschi）說：「（疫苗護照）可保護沒有這種疾病或已接種疫苗的人的自由。但若某些人無法獲得或負擔新冠病毒測試或疫苗，他們將無法證明自己的健康狀况，其自由實際上將受到限制。」

丹麥愛沙尼亞瑞典 擬短期內推

不過冰島上月已成為首個推行疫苗護照的歐洲國家；希臘周二宣布將會為已接種兩劑疫苗的民眾頒發電子證明；丹麥、愛沙尼亞、瑞典亦計劃在短期內推出疫苗護照。

（France 24/路透社）

（抗疫新階段）