中俄發貨快 疫苗展軟實力增影響

中國再多兩款疫苗申上市

中國研發出多款新冠疫苗，其中科興生物和國藥集團的疫苗已推出，康希諾生物集團和同屬國藥集團的中國生物武漢所亦公布，已在周日（21日）正式向中國國家藥監局提交附條件推出申請，並獲得受理。國藥集團中國生物旗下有兩款滅活疫苗，去年12月30日，國藥集團中國生物北京生物製品研究所（簡稱「中國生物北京所」）病毒滅活疫苗已獲批有條件上市。

面對疫苗短缺問題，部分中東歐國家搶先採購中俄疫苗。匈牙利上月成為首個購買中國國藥疫苗和使用俄羅斯「衛星V」疫苗的歐盟國家，有匈牙利官員認為，由於歐盟替所有成員國採購和批准疫苗的速度慢，令匈牙利別無選擇。其他歐盟成員國如捷克亦考慮跟隨匈牙利做法。非歐盟國家中，塞爾維亞是首個使用中國疫苗的歐洲國家，亦有訂購「衛星V」和BioNTech-輝瑞疫苗，該國疫苗接種速度比其他歐洲國家快。捷克亦已批准使用中俄新冠疫苗，黑山和北馬其頓本月也開始也分發中國疫苗。

多名歐洲國家的高級官員表示，中國的首批100萬劑疫苗可在協議簽訂後數天內交貨，這與西方藥廠的疫苗交貨進度一般耗時數月、在歐洲還出現過延誤交貨的情况大相逕庭。英國倫敦政治經濟學院研究員伍克桑諾維奇（Vuk Vuksanovic）稱，北京慷慨供應疫苗，可能是希望加強在這個具有重要戰略意義地區的影響力，「當其他歐洲國家受到塞爾維亞的啟發而購買中國疫苗時，中國提升其軟實力和購買影響力的外交政策便發揮作用了」。

（華爾街日報/美國之音）

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