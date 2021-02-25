防疫放鬆 接種緩慢 變種威脅 疫苗未緩疫情 中東歐爆第三波

捷克醫療瀕崩潰 求接收病人

若計算每10萬人確診數字，過去兩周捷克累計錄得968宗新增病例，為歐盟人均感染率最高的國家，許多醫院被迫押後非新冠治療。副衛生部長塞爾尼（Vladimir Cerny）周二表示，若趨勢持續，兩至三周內醫院系統將不堪重負，政府正考慮求援，但迄今只有德國稱可接收9名患者。

斯洛伐克新病例逾七成變種

變種病毒正加劇中歐疫情，斯洛伐克本月3日檢查當日所有確診樣本，發現74%新增病例為在英國先發現的變種病毒株，該國過去一周人均死亡率也是全球最高。外長周一表示，會要求其他歐盟國家向斯洛伐克提供更多疫苗，以應對疫情。

波蘭官員上周稱，變種病毒在新增確診個案中佔一成，較1月時的5%增加，當局正考慮加強口罩令及邊境管制。波蘭衛生部長稱，預計第三波疫情將在3月底或4月初達至高峰，屆時每天確診料達1萬至2萬宗。匈牙利疫情亦反彈，過去7天感染人數較之前的7天增加50%，死亡人數亦急升。

歐洲不少國家去年底開始接種疫苗，專報道東南歐政經新聞的Balkan Insight網站指出，首波疫苗接種似未能遏止東南歐和中歐的疫情，非歐盟國家塞爾維亞全國690萬人口中逾100萬人已接種疫苗，但新增確診數目仍高，周日有2518人染疫。官員表示，一些大城市近日感染率急升，原因是民眾對疫情過於樂觀，導致出現許多公眾聚會，包括大型非法派對。匈牙利接種疫苗進程則緩慢，全國970萬人之中僅約45萬人接種。人口約540萬的斯洛伐克，只有逾27萬人接種。

西方疫苗延滯 3國撐購中俄貨

歐盟目前訂購了由德、美、英研發的新冠疫苗，但被指審批緩慢，且製造商延遲交付，影響接種進度。路透社周二引述歐盟官員報道，英國藥廠阿斯利康已向歐盟表示，預計今年第2季能交付約少於9000萬劑「牛津疫苗」，較原定1.8億劑大減一半。

為加快接種速度，中歐三國匈牙利、斯洛伐克和波蘭的領袖上周均表示，不會理會地緣政治，只要安全有效的疫苗，他們都支持購買，包括中、俄疫苗。

（金融時報/Balkan Insight/衛報）

（抗疫新階段）