格魯吉亞警爬雲梯拘反對黨領袖

總理不滿拘捕請辭 政治危機未息

米利亞被指於2019年6月的示威煽動暴力，因被指拒絕繳交保釋金，法院上周下令拘捕。防暴警察周二攻入該黨位於首都第比利斯（Tbilisi）的總部，米利亞的支持者用家具堵住辦公室大門，有警員用消防雲梯從屋頂攻入，又向在總部外紮營的支持者施放催淚氣體。事件中最少17人受傷。

數以千計示威者同日下午到國會外示威，譴責當局拘捕米利亞及要求提前舉行大選。UNM成員呼籲周五再發起大型示威。格魯吉亞去年10月大選由執政黨險勝，反對黨批評選舉受操縱。

（路透社/BBC）