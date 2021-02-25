格魯吉亞警爬雲梯拘反對黨領袖

【明報專訊】格魯吉亞警方周二（23日）早上強闖反對派「統一民族運動黨」（UNM）總部，拘捕該黨主席米利亞（ Nika Melia），數以百計防暴警察又用催淚氣體對付米利亞的支持者，多人被拘留，大批民眾同日示威抗議。總理加哈里亞（Giorgi Gakharia）上周四已因反對執政黨「格魯吉亞之夢」（Georgian Dream）計劃拘捕米利亞而辭職，今次事件勢進一步加深該國自去年大選以來的政治危機。
總理不滿拘捕請辭 政治危機未息
米利亞被指於2019年6月的示威煽動暴力，因被指拒絕繳交保釋金，法院上周下令拘捕。防暴警察周二攻入該黨位於首都第比利斯（Tbilisi）的總部，米利亞的支持者用家具堵住辦公室大門，有警員用消防雲梯從屋頂攻入，又向在總部外紮營的支持者施放催淚氣體。事件中最少17人受傷。
數以千計示威者同日下午到國會外示威，譴責當局拘捕米利亞及要求提前舉行大選。UNM成員呼籲周五再發起大型示威。格魯吉亞去年10月大選由執政黨險勝，反對黨批評選舉受操縱。
（路透社/BBC）
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