指北京逼美企自我審查 參院提案應對

倡專組護傳媒影業言論自由

報道引述美國官員稱，中國政府不斷尋求迫使美國企業採取親中立場，包括航空業、酒店業以至荷李活電影製片廠等行業，以打壓反對中國共產黨的聲音，甚至讓它們自我審查。默克利說：「我們必須監管和應對中國對美國人和美國企業審查和威脅的影響，這樣我們便能設立策略來捍衛基本自由，並向遏制和破壞這種自由的人追究責任。」

該法案由共和黨參議員魯比奧（Marco Rubio）、科寧（John Cornyn）及民主黨議員沃倫（Elizabeth Warren）共同提出。報道指新審查法案將要求總統在國家安全委員會轄下成立跨部門工作小組，監管和應對中國對美國人和美國企業的審查或威脅，並授權撰寫報告，針對言論自由尤其重要的行業，包括傳媒和電影業提出建議。國會2019年時曾提出類似法案，但無疾而終。

中國去年超越美國成為全球最大的電影市場，前司法部長巴爾（William Barr）去年表示，荷李活經常屈服於壓力並自我審查電影作品以取悅中國。美國職業籃球聯賽（NBA）的休斯敦火箭總經理莫利（Daryl Morey）2019年在社交平台發文公開支持香港反修例運動後，中國暫停轉播NBA賽事一年。2018年北京政府向外國航空公司和酒店集團施壓，要求不可將台灣標示為國家。

（路透社）