人事任命延續特朗普對華強硬路線

對華政策要員 早提晶片產業隱憂

以報道主要提及的半導體生產為例，華府智庫新美國安全中心（CNAS）去年底為國會撰寫的獨立評估報告——掛名合撰者除了國防部新設立的「對中戰略小組」負責人拉特納（Ely Ratner，防長特別助理）和成員羅森伯格（Elizabeth Rosenberg，副財長顧問），還有新任白宮國家安全委員會中國事務主任杜如松（Rush Doshi）——提到儘管美國穩執半導體設計的全球牛耳，但半導體生產卻高度依賴海外地區，為美國經濟和安全利益帶來巨大風險。報告指華府應為國防和情報應用發展可信任的半導體供應商，從而確保晶片免受敵人的潛在損害或受擾亂，其建議是跟盟友成立國際財團，以分散半導體生產線和分擔相應成本。報告還建議美國與盟友和伙伴合作，採取多邊出口管制，以保護在硬件上的科技優勢。

「對中戰略小組」的另一成員哈特（Melanie Hart）同樣出身於CNAS，在拜登政府出任經濟增長、能源及環境事務國務次卿轄下新設的中國政策協調官，負責重新評估特朗普政府的多項政策，包括施壓其他國家將華為排除出5G網絡的「潔淨網絡倡議」。

另一例子是貿易代表提名人戴琪。彭博社最新報道稱，早在拜登政府明言暫時不會取消總值3500億美元的對華關稅的數周前，戴琪出席由美企行政總裁組成的「商界圓桌會議」私人活動時，便明言游說取消關稅不會奏效，指相關美企應準備好跟關稅共存。這點反映特朗普時代的對華關稅不大可能迅速取消。

貿易代表提名人稱不撤關稅

外界如今觀望美國下任駐華大使人選，彭博社此前提到兩大熱門是前政治事務國務次卿伯恩斯和前白宮幕僚長伊曼紐爾，國務院發言人周二在記者會稱暫未能提供任命人選或時間表，但指下任駐華大使將協助執行以競爭為中心的對華政策。

（彭博社/CNAS/國務院網站）