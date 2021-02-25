拜登加快科技供應鏈「去中國化」 《日經亞洲》披露草案 《華爾街》：最快周三簽令

據《日經亞洲》取得的草案，行政命令強調「與盟友合作有助建立穩固、有彈性的供應鏈」。就着半導體生產，華府預料會尋求與台灣、日本和韓國合作；至於稀土方面則會與澳洲等亞太經濟體加強合作。美國計劃就重要產品的供應網絡與盟友共享資訊，並會考慮建立框架，以助在緊急情况下迅速分享這類產品，以及討論如何保障儲備和提升備用生產能力；華府有可能會要求盟友減少與中國的商業來往。有日本政府消息人士稱，據他所知美國將深入審查供應鏈，探討半導體和稀土供應有多依賴其他國家，再跟盟友討論對策。

防「不友善國」主導供應鏈

美國財經新聞頻道CNBC上周亦有類似報道，但當時草案尚在擬稿。當時CNBC報道，拜登的經濟及國安團隊將帶領這項工作，計劃審視由「已經或可能變得不友好或不穩的國家」主導的供應鏈，雖然行政命令沒直接點名中國，但外界普遍視華府是想確認美國經濟和軍事有多依賴中國關鍵出口產品。計劃分兩階段，料為期一年，首先是展開100天的審查程序，分析半導體、電動車電池、稀土和醫療產品這些優先供應鏈，然後再擴大審查至國防、公共衛生、能源和運輸等範疇。工作小組最終會向總統提出建議，包括外交協議和修改貿易路線等，確保供應鏈不受壟斷。

半導體產能優勢遜往昔 稀土依賴華

今年美國出現半導體短缺，汽車製造商尤受打擊，令這議題更為迫切。據波士頓顧問公司（Boston Consulting Group），美國在全球半導體生產能力所佔的比例，由1990年的37%大跌至現時的12%。美國已要求最大的半導體生產基地台灣提高產量，但當地工廠已展開全面運作，短期內或難再增產。該公司預測，中國在約1000億美元的政府補貼幫助下，或在2030年成為最大的半導體生產地。

美國政界和國防分析家一直憂慮，在關鍵產品過分依賴中國或構成安全風險，例如北京2010年就曾因釣魚島主權糾紛，一度限制稀土出口以制裁日本。現時美國的稀土約八成是從中國進口，部分醫療產品更高達九成。外界預料重組供應鏈或需要頗長時間，尤其是半導體，因為目前主要的半導體製造商不多。

議員同提案「與中國競爭」

參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）周二亦宣布，已指示參議員制訂措施抗衡中國，加強美國科技界和打擊不當做法。他稱議員將根據他去年提出的立法，制定今次的跨黨派議案，他當時提議尋求1000億美元資金，刺激人工智能、量子運算以至半導體等重要科技領域的研究，今年的方案將針對在美國製造業、科技、供應鏈和半導體的投資，盼今春前將法案交到參議院。他形容方案旨在「與中國競爭，並創造新的美國就業機會」，作為其中一部分，參議員亦會考慮提供緊急資金，落實去年《國防授權法》包含的跨黨派半導體計劃。路透社報道，兩黨議員組成的小組周三會與拜登會面，商討半導體等供應鏈問題。

（日經亞洲/CNBC/路透社）