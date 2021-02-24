接受日揆子任職公司款待 總務省11人受罰

菅義偉鞠躬道歉

事件緣於《週刊文春》電子版本月初揭發總務省總務審議官谷脇康彥等4名官員，曾接受菅正剛以高檔餐廳用餐和送贈計程車券等招待，引發輿論反彈。

總務省內部調查確認，涉事11人在2016年至2020年期間，合共受接近40次招待，涉及總金額超過52.6萬日圓（約3.9萬港元），當中兼任東北新社分公司董事的菅正剛參加了21次。其中谷脇康彥更涉及多達4.7萬日圓（約3500港元）的單次單人受招待餐費。

近40次招待 涉款3.9萬

東北新社是提供衛星廣播服務的公司，其業務不少涉及總務省的管轄範圍，輿論質疑上述接待存在利害關係。上述11人將按違反《倫理法》的「接受有利害關係人士的款待」條款面臨減薪和警告等懲戒，他們皆辯稱受款待時不認為東北新社是業務上的利害關係者。事件中另有兩人也受招待，但被評定為不存在利害關係。

（中央社/RFI）