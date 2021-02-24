糧水耗盡 羅興亞人滯難民船等死

90人被迫飲海水 最少8死

關注羅興亞難民的人權組織「若開項目」（Arakan Project）曾聯絡該船的難民，該組織主任萊瓦（Chris Lewa）表示，船上載了包括65名女子、共約90名羅興亞人，本月11日離開孟加拉，但數天後該船機件故障，估計目前在鄰近印度安達曼-尼科巴群島（Andaman and Nicobar Islands）的安達曼海漂流。萊瓦稱，船上缺水缺糧，難民要被迫喝海水。他又稱，已有6女2男死亡，大部分死於脫水，且船上許多人生病。聯合國難民署亦證實船上有人死亡。

英國廣播公司（BBC）曾聯絡印度海軍及海岸防衛隊，對方否認該船在他們的水域，但一名印度海岸防衛隊官員向路透社證實，該船身處安達曼-尼科巴群島附近。萊瓦周一表示，印度海事局人員最近曾為該船難民提供糧水。聯合國難民署亞太區域辦事處主管拉特瓦特（Indrika Ratwatte）稱，船上不少人都很虛弱，受脫水之苦，「我們知道一些難民已經喪生，死亡人數在過去24小時增加了」。 聯合國難民署周一發聲明，呼籲各國政府即時採取搜索和救援工作，拯救生命，避免進一步發生慘劇。

緬甸軍方2017年開始新一波鎮壓羅興亞人，導致大批人逃亡。聯合國難民署引述報道稱，近年數百名難民在試圖穿越安達曼海域時喪生，該路線的致命程度被視相當於地中海移民路線的3倍。

（BBC/法新社/UN News）