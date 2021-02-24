最高院准檢察官取特朗普稅單

最高法院法官周一駁回特朗普要求擱置10月7日下級法院的裁決，該裁決指示會計師行Mazars USA按傳票要求，將特朗普的個人與企業稅務資料和其他文件，交給紐約市曼哈頓地區檢察官萬斯（Cyrus Vance）召集的陪審團，作刑事調查之用。萬斯是民主黨人，他此前曾對特朗普的律師表示，若法官駁回特朗普的請求，其辦公室將迅速採取行動，對Mazars執行傳票。

特朗普：美史上最大政治獵巫

特朗普發表聲明，將萬斯的調查形容為美國歷史上最大政治獵巫行動的一部分，指摘紐約民主黨人把精力花在消滅政治對手，而非應對暴力犯罪上。特朗普說：「那是法西斯主義，不是正義。」

最高法院的裁決並沒要求特朗普做任何事情，所涉及的稅務紀錄應由第三方Mazars提交，而非特朗普。Mazars在一份聲明中表示，該公司「致力於履行所有專業和法律義務」。

有別於其他美國總統，特朗普一直拒絕公開自己的納稅情况，相關資料可能透露他的財富及其家族房地產公司特朗普集團的活動。早前有報道指出，萬斯的辦公室聘請了一名在處理白領欺詐案豐有經驗的著名律師，這可能加快紐約檢方對特朗普集團的調查。檢方目前未透露獲取特朗普稅務紀錄的原因以及所涉罪行。

外界觀望周日演說提再參選

特朗普將於周日（28日）在「保守派政治行動會議」（CPAC）發表演說，最新裁決或對他的政治前途帶來影響。主辦單位美國保守聯盟主席施拉普（Matt Schlapp）透露，特朗普可能會在演說提到2024年再度角逐總統的可能性。（CNN/路透社）