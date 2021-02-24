港人移居熱門地 檳城建島惹爭議 政府盼增房屋振經濟 漁民環團憂污染損生計

3人工島面積 大於「明日大嶼」

檳城南部填海計劃（PSR）又稱為「生物多樣城」（BiodiverCity），是檳城2030年改善宜居及可持續性願景一部分，強調創建綠色空間、清潔能源和無車交通。

PSR將打造3座睡蓮葉形狀的人工島，總面積約18.2平方公里，比香港「明日大嶼」預計建島17平方公里為大，預計2029年竣工，將分階段完成。屆時每座島可容納1.5萬人居住，並會使用天然及可循環再用物料例如竹和木材等建造房屋和辦公室。PSR會資助打造公共交通網絡，該大型交通網耗資460億令吉（約881億港元），包括海底隧道、高速公路和輕軌鐵路等。

近4萬元賠償 漁業界斥不足夠

不過，檳城環保研究員伊夫琳‧鄭（Evelyn Teh）指出，這項持續近10年的挖泥和填海工程將導致「大規模及長期的環境破壞」，損害當地的海洋生態及漁業，「填海建島將掩埋現有的捕魚區，令周邊的海水水質惡化。依賴海洋為生的沿海居民將遭受不可逆轉的負面影響」。當地漁民亦認為建島打擊他們的生計，代表約6000名漁民的檳城漁民協會主席馬哈迪（Mahadi Md Rodzi）說：「該區盛產蝦和魚，若你建人工島，我們將看到永久性的環境損害。」他指出，許多漁民都拒絕接受當局給予的2萬令吉（約3.8萬港元）補償，認為並不足夠。

伊夫琳‧鄭又批評，該州政府在經濟放緩時承擔巨大的財務風險，並將商業利益置於環境和人民之上，尤其新型冠狀病毒大流行已暴露了城市化的根深蒂固不平等，認為在現時史無前例的經濟危機下，該項昂貴且破環境的項目只對小部分人有利。

不過，發展商SRS財團執行董事埃迪‧陳（Eddie Chan）則表示，檳城土地已用盡，導致經濟機會少，且可負擔房屋短缺，因此有需要填海建島。

發展商稱建島後 1/4屬可負擔房屋

他指出，人工島建成後，四分之一住宅單位為可負擔房屋，平均樓價為35萬令吉（約67.6萬港元），且州政府已成立漁民工作組，以解決任何對社會的影響。

負責監督PSR的政府機構「檳城基礎設施機構」，其總裁法力占（Farizan Darus ）稱，PSR是針對環境問題如氣候變化和海平面上升的「可行解決方案」，「檳島一半是丘陵地帶，因此次佳方法是填海。若沒有戰略土地，檳城的增長將受阻礙」。

（路透社/當今大馬）