曾任石油部長逾廿載 沙特石油霸權奠基人逝世

亞瑪尼1962年接掌石油部時，沙特仍只是中等油產國，全球石油市場其時仍由美國及所謂的「七姊妹」英美油企所主導，但在1973年第四次中東戰爭（贖罪日戰爭），他主導石油輸出國組織（OPEC）向美國等支持以色列的國家實施石油禁運，引發第一次石油危機。他隨即帶領談判，從埃克森美孚和雪佛龍手上奪取沙特阿美（Aramco）的控制權，後來成為沙特國營油企。

領軍1970年代中東石油禁運

因上述連番操作和石油探索的成功，沙特領導的OPEC接過全球石油市場的主導地位。亞瑪尼其後堅持利雅得要投資於剩餘產能，儘管成本不菲，卻奠定沙特的石油霸權地位，充足的剩餘產能令沙特可隨時大幅增減產量，從而控制油價上落。但亞瑪尼1980年代針對北海的英國和挪威產油商發起油價戰，無功而還之餘還令利雅得損失慘重，這導致其失寵並在1986年被免職。

（華爾街日報）