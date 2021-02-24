fb澳洲「重新交友」 撤封殺傳媒

近年備受散播假新聞爭議困擾的fb，單方面在澳洲對傳媒設限，包括限制澳洲用戶分享和瀏覽新聞內容，以及限制澳洲以外用戶查看澳洲新聞機構內容，惹來國內外巨大爭議。這做法跟先抗拒後跟澳洲傳媒達成協議的Google大相逕庭。

澳洲財長弗里登貝格連日來負責跟fb商討，最終答應對法案作出4項修訂，包括加入兩個月調解期，給予社交網站和新聞機構在政府強制仲裁前更多時間達成私下協議。他指Google也歡迎這些修訂。他說fb已跟澳洲「重新交友」，稱會在「數天內」生效。

4項修訂 加入兩月調解期

fb對協議表示滿意，其全球新聞伙伴項目副主席布朗（Campbell Brown）稱，堪培拉政府釐清了fb有權決定保留哪些新聞，令公司不會自動面臨強制談判的約束。

布朗堅持稱公司會繼續全球投資新聞業界，但會抵抗傳媒巨頭推動「無視出版商和fb等平台之間真正價值交易」的監管框架。

（路透社/BBC）