德開先例 25國設「無過失補償」機制

德國在1961年實行包括疫苗傷害的無過失補償機制，成全球首個實行相關賠償計劃的國家，這決定源於當地最高法院在1953年裁定，須賠償予強制接種天花疫苗後出現嚴重副作用者。時至今日，部分國家的補償機制只涵蓋強制或建議接種的疫苗，有些則包括所有認可疫苗。大部分補償機制由政府出資，而美國涵蓋常規疫苗的全國疫苗傷害賠償計劃（VICP），資金來自向藥廠收取每劑疫苗0.75美元（約5.8港元）的特殊銷售稅。瑞典及芬蘭則以在當地銷售產品的藥廠向保險公司提供的資金，來資助補償機制。

港府申撥款10億保障基金

在香港，食物及衞生局周五（26日）將向立法會財委會申請撥款10億港元，就接種新冠疫苗後出現的嚴重異常事件設立保障基金，申索時限暫定為接種後兩年內。政府建議，死亡個案保障額介乎200萬至250萬港元，受傷個案則介乎250萬至300萬港元。異常事件暫包括面癱和橫貫性脊髓炎等。

（抗疫新階段）