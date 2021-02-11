世衛設疫苗副作用賠償 推動接種 保障COVAX計劃92中低收入國民眾

COVAX旨在確保公平分配新冠疫苗，世衛在聲明指出，雖然該計劃分發的疫苗均獲監管部門授權使用，但與所有藥物一樣，在罕見情况下亦可能引起嚴重不良反應。在一般無過失補償機制（no-fault compensation）下，受疫苗損害的人追討賠償時，毋須入稟法院或就疫苗生產商的責任舉證；另一方面，政府承擔部分責任亦可鼓勵藥廠投資研發新疫苗。世衛解釋提供一筆過的無過失補償，旨在大幅減低訴訟所需的成本和時間。在H1N1人類豬流感病毒疫情時，數十個低收入國家就因沒明確訂明賠償責任，拖慢接種進度。

保障期劃線明年6月30日

世衛表示，補償機制會涵蓋COVAX分發的疫苗所引起的嚴重副作用，直至2022年6月30日，對象包括計劃內的92個中低收入國家，大多為非洲和東南亞國家，但未詳細說明涵蓋的副作用。補償機制初期由捐款資助，下月底將開始運作。世衛稱正與安達保險（Chubb）合作，確保今次項目的保險範圍。有份帶領COVAX的「全球疫苗免疫聯盟」（GAVI）總裁伯克利（Seth Berkley）形容，補償機制為該計劃起「極大推動作用」。

為應對接種各類疫苗或出現的罕見嚴重副作用如過敏性休克等，以及公眾因這些風險衍生的接種猶豫，有25個國家已設立無過失補償機制。

據國際科學期刊Plos One去年5月發表的一份報告，各國的疫苗損傷申索門檻不同，大致包括殘疾等造成經濟損失、永久或重大的傷害、嚴重影響健康甚至死亡、接種後的不良反應（AEFI）等。在韓國，若疫苗損害造成的治療費超過30萬韓圜（約2100港元），亦有可能獲賠償。

難證傷害與疫苗因果關係

以美國為例，全國疫苗傷害賠償計劃（VICP）涵蓋破傷風等常規疫苗，申索人資格包括接種後傷害持續逾6個月、導致住院或做手術，甚至死亡；新冠疫苗由另一個「應對措施傷害賠償計劃」（CICP）管理，但自2010年成立以來，489宗已審核的申請中，只有39宗獲判定有資格取得賠償。美國衛生資源及服務管理局（HRSA）發言人去年向路透社稱，當局因多種原因拒絕申請，包括法律要求有具說服力的科學證據證明傷害是由疫苗造成。英國的無過失補償上限是12萬英鎊（約131萬港元），低於法院判決的賠償金，因此部分人會選擇提出訴訟，另一個問題在於申索人能否展示傷害與疫苗之間的因果關係，英國逾65%的申請就因為這點而未能成功。

（路透社/Plos One/刺針）

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