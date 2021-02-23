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2021年2月23日星期二
國際新聞
「22222革命」 全緬數十萬人示威 政變3周以來最大規模抗爭 延續8888民運精神
公僕倒戈罷工 「寧死不要軍政府」
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德局部小學復課
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德局部小學復課
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【明報專訊】德國有部分地區的學校和日託中心在新冠疫情下重開，西部城市多蒙特（Dortmund）周一有小學二年級生（圖）戴口罩回校，在課室保持社交距離之下上課。
（法新社）
（抗疫新階段）
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