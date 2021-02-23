美病歿破50萬 福奇料明年仍要戴口罩

在節目訪問中，福奇表示即使接種疫苗的人數增加、其他遏止病毒散播的措施放寬，美國民眾在2022年仍需要戴口罩，並視乎變種病毒株的出現方式，或需要注射疫苗加強劑。全美約3.3億人口中，暫時只有近4300萬人接種最少1劑疫苗、近1800萬人注射了第2劑。白宮周日表示，總統拜登夫婦、副總統賀錦麗及其丈夫任德龍周一會為感染新冠病毒離世者默哀，日落時分舉行燭光悼念儀式。

以國研究：BioNTech疫苗大減傳播率

此外，以色列一項研究發現，BioNTech-輝瑞疫苗（下稱BioNTech疫苗）能大幅降低新型冠狀病毒傳播率，是顯示疫苗不但能夠保護接種者、也能避免病毒傳播的首項研究之一。

該研究由以色列Sheba醫學中心實行，並在英國《刺血針》期刊發表結果，但仍有待同行檢視。研究顯示，在接種第一劑疫苗後15至28天，有病徵個案減少85%，若連同無病徵個案計算，個案也減少75%。耶路撒冷希伯來大學分子生物學和生物信息學教授利尼亞爾（Michal Linial）表示，「無論是75%或90%都沒大分別，這足以反映傳播率大跌。這不但代表接種者本身受保護，他們身邊的人也受保護。」

（CNN/路透社）

（抗疫新階段）