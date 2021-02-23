英公布4階段解封路線圖 放寬須符4準則 疫苗作用關鍵

先允復課兩人聚集 餐廳酒吧擬5月重開

約翰遜會先向大臣交代最終解封路線圖，再向國會議員公布，並在晚上的記者會公布內容。國會將就該放寬防疫安排表決。英國廣播公司（BBC）報道，首階段放寬措施分為兩部分：第一部分由3月8日開始，所有學校復課，容許課後室外運動和活動；允許兩人在公園等公共場所消遣，包括飲咖啡或野餐；安老院可安排每名住院長者有一人探訪。第二部分由3月29日開始，容許6人或兩個家庭在室外聚會；室外體育設施如網球場或和籃球場等重開。《衛報》稱，第二階段解封在4月底開始，非必要零售店舖重開，大學校園亦可開放；而由5月中起的第三階段，酒吧及餐廳可恢復室內款待客人，但仍會限制人數及保持社交距離；第四階段會進一步放寬社交接觸，包括更多不同家庭室內聚會。

初步數據指疫苗減傳播住院率

不過每個階段的放寬措施都須符合4個條件，包括疫苗接種速度繼續按計劃實行、有證據表明疫苗充分減少死亡或住院人數、感染率不會令入院人數急升，以及新變種病毒株不會從根本上提升解除限制的風險。BBC引述唐寧街消息報道，目前已達到以上4個條件，因此全英格蘭將會如期於3月8日實施第一階段解封。約翰遜將向議員表示，政府會按最新數據審慎決定每一步行動，以免過往的防疫努力功虧一簣。衛生大臣夏國賢周日表示，初期數據顯示民眾接種疫苗後新冠病毒傳播減少，且與第一波疫情相比，現時住院人數少了許多，但強調目前約1.8萬人住院仍太多。

英國疫情已造成逾12萬人死亡，為全球第5高，但英國取得疫苗供應的速度較大多西方國家快，去年12月起已為民眾接種新冠疫苗，目前約1760萬人接種首劑疫苗，佔英國6700萬人口逾四分之一。

（BBC/路透社）

（抗疫新階段）