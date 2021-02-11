伊朗與IAEA達臨時協議 暫存核紀錄3月

美不撤制裁 即銷毁監測紀錄

伊朗去年12月通過新法，列明若美國不能在2月21日前解除制裁，德黑蘭將不再容許IAEA人員進入懷疑有核活動的軍事地點等非核設施稽查。IAEA總幹事格羅西（Rafael Grossi）周日從德黑蘭返回維也納，稱與伊朗達成長達3個月的「臨時解決方案」，IAEA能繼續在伊朗展開必要的核查工作，伊朗原子能組織（AEOI）亦將保存IAEA已安裝在伊朗核設施的監測設備的紀錄及資料3個月，但不會提供給IAEA。若3個月內制裁沒被撤銷，伊朗將銷毁有關紀錄。

美國和伊朗最近均釋出核談判的意願，但兩國都要求對方先邁出第一步。白宮上周表示，願與伊朗在由歐盟主持及英俄中列席下舉行「非正式會議」，而談判前無意向伊朗添加壓力。

《星期日泰晤士報》也引述華府國安知情人士稱，「肯定會對伊朗撤銷制裁，雖不是這一兩天，但遲早會有。」德黑蘭上周末則重申，要美國先撤銷對伊朗的經濟制裁，才可能重啟談判。

此外，美國國家安全顧問蘇利文周日表示，美國首務是解救被伊朗扣押的美國公民，「我們已就此與伊朗溝通」。伊朗拘留了最少5名美國公民，部分人被拘留逾5年。

（法新社/彭博社）