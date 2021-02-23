寒流下得州民眾收12.5萬天價電費單

得州電力市場管制極寬鬆，允許消費者從競爭激烈的眾多電力公司中選擇不同用電計劃，雖然大多數用戶選擇固定比率付費計劃，但有些人會簽署浮動比率計劃，這可讓他們在天氣晴朗暖和時少用電、節省費用，但當遇上寒流時，電費可能急劇上升。達拉斯63歲退伍軍人威洛比（Scott Willoughby）表示，他近日收到電費帳單高達16,752美元，是平時所有水電費等總和的70倍，幾乎用盡他全部儲蓄；亦有憤怒的民眾在網上張貼照片，顯示在家用電僅5天，電費就高達5000美元（約3.9萬港元）。

州長下令電力公司暫停寄帳單

得州州長阿博特（Greg Abbott）上周六與州議員緊急商討天價電費一事，他會後表示，公共事業委員會將下令電力公司暫停向用戶寄出帳單，電力公司亦不得因用戶未按時交電費而停止供電。另外，得州檢察長帕克斯頓（Ken Paxton）已就停電、緊急應對計劃及定價問題，向電力公司發出民事調查要求，認為電力公司在應對氣候緊急狀况時「嚴重處理不當」。

（法新社/路透社/BBC）