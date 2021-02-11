波音777客機全球停飛 涉128架

FAA表示，在要求加強檢測配備普惠（Pratt & Whitney）PW4000引擎的波音777客機後，預料將要求部分飛機暫時停飛。美國全國廣播公司引述FAA官員稱，目前僅有美國、韓國及日本採用配備同款引擎的波音777客機，而美國僅有聯航採用這款飛機。波音亦表示，有關客機應停飛，直至FAA完成檢查程序。聯航稱，已即時停飛旗下24架同款客機。

日本國土交通省周日亦要求各航空公司，停用裝設PW4000引擎的波音777型客機在日本升降或飛越日本領空。國土交通省表示，去年12月4日一架日航波音777客機從沖繩縣那霸機場起飛後，由於左引擎故障須緊急折返，該機與上周六美國出事的聯航波音777客機機齡一樣為26年，事後發現該引擎兩塊扇葉受損，其中一塊有金屬疲勞。日本全日空有19架同型飛機，日航則有13架，兩家公司已隨即安排其他飛機取代。韓國政府表示，會等待FAA作出正式行動才向其國內航空公司發出指引，但大韓航空周一表示，已停飛旗下所有同類客機。

747-400貨機同現半空引擎故障

荷蘭上周六亦發生類似事件。一架波音747-400貨機從馬斯垂克亞琛機場起飛，不久就有引擎金屬零件散落荷蘭南部小鎮邁爾森，有汽車損毁及一名女子受輕傷。目擊者稱見到飛機其中一個引擎着火，飛機最終安全降落比利時列日機場。

（路透社）