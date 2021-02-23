公僕倒戈罷工 「寧死不要軍政府」

社運人士估計三成公僕參與

這名女公務員近日在仰光的緬甸央行外示威，希望施壓其他公營機構員工加入公民抗命不合作運動。《衛報》上周六報道，部分社運人士估計約有三成公務員罷工反對軍事政變，不過即使他們繼續工作，也難以領取工資，因為據稱許多負責分發工資及退休金的緬甸經濟銀行職員已罷工。軍方營運的海關部門中，亦有一名23歲員工表示，其部門約1800職員中約三成人已加入不合作運動，連續第13天上街的他說，「他（上司）威脅要解僱我，最初我很害怕和擔心，但現在我已不在乎自己的工作，因這運動更重要，我寧願死，也不想有軍政府。」一名衛生部官員表示，她由軍事政變首天已罷工抗議，「我永不會在軍政府下工作，他們的施壓沒有嚇倒我」。

民間組織籌款支援罷工者

曾領導1988年緬甸民主運動的敏哥奈（Min Ko Naing）在facebook指出，公務員的罷工將決定今次示威的成敗。軍方則在夜間拘捕異見公務員，又加強罰則以打擊鼓勵公務員示威的人。緬甸民間有組織籌集資金和物資支援罷工的公務員，互惠基金Get Well Soon Myanmar背後一名組織者稱，其組織在兩周內已為約700名公務員提供食物和現金，他說，「許多人都感到害怕，有些人在決定加入前想先看看事態如何升級，但我認為人數將會增加。」

（衛報）