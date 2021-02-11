「22222革命」 全緬數十萬人示威 政變3周以來最大規模抗爭 延續8888民運精神

經過上周六緬甸中部城市曼德勒的流血事件後，民眾周一號召全國大罷工，抗議軍事政變，要求軍方釋放國務資政昂山素姬等人，這是本月初軍事政變以來最大規模的抗議活動。路透社和法新社皆報道，全緬甸估計共有數以十萬計民眾示威。不少示威者響應「公民抗命運動」組織號召，參與所謂的「春天革命」。

仰光內比都曼德勒萬頭攢動

民眾發布在社交媒體的照片顯示，警方在首都內比都出動水炮車並駛入示威人群作驅散及拘捕。在最大城市仰光，有居民表示部分通往外國大使館的道路被封閉，包括在通往美國駐緬甸大使館的道路上，約20輛軍車及大批軍警一早戒備。第二大城市曼德勒周日及周一繼續有數以萬計人上街，要求軍方下台，未被之前的流血事件嚇阻。

國內外企業響應罷工

在周一罷工行動中，除了多間本土商店、大型超市響應號召，進駐緬甸的國際連鎖快餐店及外賣平台亦暫停營業，當中包括美國餐飲巨頭百勝餐飲（Yum! Brands）旗下的肯德基（KFC）、外賣平台Food Panda等，東南亞召車平台Grab也暫停服務。

示威者認為周一發起的「22222革命」（因2021年2月22日之中有5個2字）大罷工，與1988年8月8日「8888民主運動」的意義相似，當年緬甸軍方對全國各地民主運動血腥鎮壓，造成數千人死亡。截至周日，有3名示威者死亡，其中兩人上周六（20日）在曼德勒鎮壓中遭軍警射殺，軍方聲稱有一名警察在示威活動中傷重不治。緬甸的政治犯援助協會統計，自示威爆發以來共640人被拘捕。

軍方警告煽動無政府 恐致傷亡

緬甸國營媒體MRTV周日發聲明，警告示威者周一策劃大規模示威，指示威者正煽動人民，尤其是將年輕人推向抗爭之路，可能招致人命傷亡。

西方國家強烈反對軍方政變，美國國務卿布林肯周日在Twitter警告，美國將繼續對暴力鎮壓示威者的緬甸當局採取堅決行動，並強調美國與緬甸人站在同一陣線。英國、德國、日本和新加坡政府先後譴責緬甸的暴力事件，聯合國秘書長古特雷斯昨在聯合國人權理事會第46屆年會發表演說，譴責緬甸軍事政變主使者使用「殘暴武力」對付抗議民眾，並要求緬甸軍方立即停止鎮壓行動及釋放囚犯。

多國強烈譴責 聯國秘書長促停鎮壓

緬甸外交部發聲明稱，一直對示威活動採取最大的克制，批評聯合國和其他國家的言論是干涉緬甸內政。

（BBC/路透社/法新社/衛報）