首名示威死者舉殯 千人送行求獨立調查

「我們視你為烈士，將為你伸張正義」

雜貨店職員妙兌兌凱本月9日戴著電單車頭盔在內比都參與示威，在防暴警察驅逐行動期間頭顱中槍昏迷，網媒The Irrawaddy引述匿名醫療團隊成員指出，子彈穿透妙兌兌凱的頭盔，射入她的頭顱。她在搶救中度過20歲生日，上周五（19日）其家人接受她腦死亡的事實，聽從醫療建議批准拔除維生儀器，讓她離世。妙兌兌凱已成為國民心目中抵抗軍事政變的象徵，示威者不時高舉其照片，並要求獨立調查、追究責任。有示威者說：「我們視你為烈士，將為你伸張正義。」

官媒宣稱死者非中警方子彈

有網民起底追究行兇者，在社交網絡發布他們所認定的「槍手」相關個人資料，惟受針對者在facebook發帖否認。官媒宣稱死者在示威中曾向保安部隊扔石頭，但網上流傳現場片段未看到死者曾這樣做，官媒又稱驗屍顯示她身中的子彈並非警員用於示威管制的彈藥，聲言她是死於「某些其他外來（武力）」使用的武器。但國際特赦組織指稱，事發影片顯示警方胡亂攻擊示威者，毫不尊重其生命與安全。

（法新社/緬甸前線/The Irrawaddy）