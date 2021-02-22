緬軍涉派血腥部隊鎮壓曼德勒 被指參與屠殺羅興亞人 人權組織促追究責任

繼首都內比都有20歲少女頭顱中實彈去世後（見另稿），曼德勒上周六又有軍警開槍鎮壓示威，造成兩死30傷，半數傷者被實彈擊中。同日夜晚最大城市仰光北部市郊工業區雪碧達（Shwepyithyar），則有一名社區守夜男子被槍殺，令反政變運動迄今已知增至4死，當地居民指控是警員所為。

仰光市郊守夜人被殺 抗爭累計4死

曼德勒經歷血腥一日後，昨日仍有數萬群眾上街和平集會。一名年輕示威者控訴說：「他們瞄準了手無寸鐵的百姓頭顱，瞄準了我們的未來。」仰光和密支那等地皆有集會、遊行和默哀悼念遇害示威者的活動。

全國民主聯盟（NLD）譴責當局施暴違反人道。一批青年民運人士動員群眾今日在各大城鎮罷工，舉行和平集會，爭取三大訴求：釋放昂山素姬等民選領袖、尊重去年大選由全民盟勝出的結果以及軍方不得再介入政治事務。緬甸最大連鎖超市City Mart宣布今日全線休業，其他商業活動亦告停擺。

路透社稱，從周日示威人數來看，暴力鎮壓未有令民眾噤聲，但軍方打壓加劇亦惹憂慮。《金融時報》引述目擊者指證，涉及2017年逼害若開邦羅興亞人行動的「第33輕步兵師」，周末出現在曼德勒的示威鎮壓現場。人權組織在蒐集整理證辭和錄影片段舉證，但尚未確定開槍殺人的是警察還是軍人。

新任聯合國緬甸人權問題特別報告員安德魯斯（Thomas Andrews）稱，收到報告指第33輕步兵師涉及前日曼德勒的致命攻擊行動，他指摘軍政府似對緬甸人民開戰，造成危險的局勢升級。聯合國秘書長古特雷斯表明不能接受使用致命武力對付和平示威。美國表示深切關注事態。法國、英國等亦作譴責，考慮以行動反制。早前美、英、加已制裁部分緬軍將領。

fb刪軍方專頁 稱屢煽動暴力

緬甸官媒一直辯稱示威者襲擊導致多名軍警受傷，昨日再強調和平示威縱然合法，但可造成動盪，當局或採取行動。但社交網站facebook周日以屢次違反「禁止煽動暴力與協調傷害」的平台準則，刪除軍方fb專頁「緬甸國防軍真實新聞資訊」。

（綜合報道）