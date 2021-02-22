象徵美國人韌力 《華爾街銅牛》創作者離世

放紐交所外遭沒收 民眾抗議終保留

華爾街銅牛是迪莫迪卡的經典作品。1987年股災後，他自費35萬美元（273萬港元）塑造一座俯下前身、蓄勢待發的3.5噸重銅製公牛像，象徵美國人的頑強韌力。他分析過華爾街的警員巡邏時間後，1989年12月16日晚趁警員巡邏時的數分鐘空檔，聯同約40人合力用貨車和起重機，擅自將公牛像擺放於紐約證券交易所外，還開了一瓶香檳才離開。

該銅像一度遭警察沒收，觸發民眾抗議。數日後，市政府官員批准銅像長駐曼哈頓現今位置，成為華爾街的象徵和景點，衍生撫摸牛鼻、牛角和牛睾丸可帶來好運的都市傳說。不過一尊由道富環球投資公司委託製作的《無畏女孩》（Fearless Girl）銅像，2017年婦女節前被放在《華爾街銅牛》前面打對台，表達爭取性別平等的信息，惹來迪莫迪卡不滿，覺得有損其作品所含的「韌力、力量、愛心」意義。《無畏女孩》翌年搬到另一位置。

迪莫迪卡19歲離開家鄉西西里島維多利亞（Vittoria），到佛羅倫斯讀藝術學院。1973年到紐約蘇豪區開設藝術工作室，在當地生活逾40年，至晚年返故鄉定居。他患癌多年，近幾星期病况轉壞，但仍在構思製作40公尺高的孿生馬雕像。其喪禮於周一舉行，其家鄉西西里維多利亞鎮宣布這日為悼念日。

（美國廣播公司）