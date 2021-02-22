聯合客機引擎半空起火 零件墜民居

丹佛飛檀香山 無人受傷

聯合航空表示，該班編號UA328的客機載有231名乘客及10名機組人員，原定飛往夏威夷檀香山，但起飛不久右側引擎便告故障。路透社引述提供實時航空管制廣播的網站liveatc.net指，客機機師曾向航空管制塔發出求救信號，稱引擎故障，要立即折返。客機及後在丹佛國際機場緊急降落，事件中無人受傷。聯合航空稱，大部分乘客同日稍後已改乘另一班客機前往目的地。

居民聞巨響 碎片窗外飛過

乘客德盧西亞（David Delucia）向《丹佛郵報》稱，事發時客機猛烈搖晃並急降，「我以為我們要墜機了」。丹佛居民克列緬茨（Kirby Klements）向美國有線新聞網絡（CNN）稱，他與妻子在屋內聽到巨響，隨後有大塊碎片在窗戶外飛過，擊中他的卡車，鄰居的屋頂亦被其他碎片砸出一個直徑約1.5米的大洞，形容各種碎片像雪花般從天而降達10分鐘。鄰近丹佛的布魯姆菲爾德（Broomfield）有居民稱看到有碎片從客機跌下來，於是帶着孩子避難。網上流傳照片可見疑似客機引擎的整流罩跌在民居門前。有據稱為機上乘客的親屬在Twitter上載影片，顯示當時客機其中一個引擎被火吞噬，外殼不知所終。

出事的波音777-200客機有26年機齡，由美國引擎生產商普惠（Pratt & Whitney）的兩具PW4000型引擎驅動。聯邦航空管理局（FAA）稱將與國家運輸安全委員會（NTSB）一同調查事件起因。2018年聯合航空另一架波音777客機亦曾發生引擎整流罩脫落，調查發現是引擎扇葉折斷所致，FAA及後於2019年3月要求檢查所有PW4000型引擎的扇葉。

（路透社/法新社/BBC）