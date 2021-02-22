以國被轟疫苗換囚 懶理巴人疫情 傳媒揭俄斡旋 以敘達秘密協議

遣返兩人換被扣留以國女子

以色列總理內塔尼亞胡上周五（19日）宣布，一名越界進入敘利亞領土的以色列女子正返國，作為交換以方遣返兩名被關押的敘利亞牧羊人。以國傳媒確認該女子當晚從俄羅斯搭飛機返抵以色列。

暫不清楚該名女子的闖境意圖，但以方初步發現她此前兩度嘗試進入加沙但受阻於以軍，到本月初成功越境進入敘利亞，在德魯茲派村莊卡迪爾（Khader）因間諜嫌疑被捕，移交敘利亞情報部門。俄羅斯從敘利亞得知信息後告知以色列，促使雙方談判並達成換囚協議。

但事件隨即被指另有內情，倫敦阿拉伯語報章《中東時報》和以色列新聞網站YNet翌日分別引述消息來源揭發，以方斥資購買俄羅斯研發的「衛星V」（Sputnik-V）新冠疫苗，供予大馬士革，作為跟巴沙爾政府換囚協議的一部分。《中東時報》引述以色列內部「知情消息來源」確認存在「秘密條款」，YNet更指涉及金額超過100萬美元。其後以國記者拉維德（Barak Ravid）在Twitter再引述外國消息稱，以色列政府向俄方支付了120萬美元。

如上述協議屬實，將是存在戈蘭高地主權爭議的兩國罕有合作。以色列政府拒絕回應，內塔尼亞胡前日在電視節目迴避提問，只稱未有將以色列的疫苗運到敘利亞。敘利亞政府透過國營通訊社SANA發表聲明，否認疫苗供應是協議一部分，斥刊登相關細節旨在「企圖描繪以色列為人道國家」。

以國逾半人接種首劑 新症下降

這次針對敘利亞的「疫苗外交」更為突顯以色列在協助巴勒斯坦人接種新冠疫苗上的不作為。以色列約920萬人口已有過半注射首劑新冠疫苗，近期新確診個案明顯下降；衛生部最新公布更指，按截至2月13日的彙整資料，相較於未接種疫苗者，已接種第二劑疫苗者於兩周後，預防感染有效率為95.8%，預防重症高達99.2%有效，預防死亡則98.9%有效。

然而，儘管聯合國多次呼籲以色列提供幫助，讓西岸和加沙的280萬和200萬巴人取得疫苗，以方官員卻稱須先為國民完成疫苗接種，才會向巴人提供疫苗。目前以色列政府僅向住在西岸的巴人提供數千劑疫苗，上周更推遲向加沙送出批疫苗。巴人自治政府上周五稱，以方同意為10萬名定期進入以色列工作的巴人接種疫苗，但以色列政府未有官方回應。

巴人質疑以政府逃避公共衛生責任

其一爭議點在於以方認為以巴雙方達成《奧斯陸協議》已免除其向巴人提供醫療保健的責任，人權組織和巴人卻援引《日內瓦第四公約》，指以方身為佔領國須與地方當局協調，確保並維持佔領土地的公共衛生。

前巴人領導層幕僚的埃爾金迪（Khaled Elgindy）質疑，以色列願為境外敘利亞人提供疫苗，卻不向巴人提供疫苗，其信息似乎是刻意避免承擔照顧被佔領土地人口福利的法律責任。以色列國會阿拉伯裔議員提比（Ahmad Tibi）批評內塔尼亞胡政府未致力協助西岸和加沙的巴人提供疫苗接種，她諷刺道：「我是否需要等待一名猶太裔婦女闖入加沙，以便（巴人）能接種疫苗？」

（以色列時報/紐約時報/衛報/中央社）

（抗疫新階段）