法防長：盼明年定歐盟印太戰略

據澳洲前駐法國大使伯恩（Brendan Berne）向《日經亞洲》指出，法國總統馬克龍早在2017年底（即上任首年）即向他表達對印太安全狀况的關注，表明「澳洲不會獨自面對」——特朗普政府2017年11月才首度公表美國印太戰略藍圖。馬克龍翌年5月訪問澳洲時，首次公開使用「印太」作為法國外交政策的概念字眼，並強調會以跟澳洲和印度作為發展印太戰略重心。

到去年9月和11月，德國和荷蘭也先後發表該國版本的印太戰略藍圖。其中德國版本的「印太戰略指引」發表於中國國務委員兼外長王毅訪歐行程結束後不久，惹來外界政治解讀。指引強調柏林對印太區的重視和多極化的政策方向，專家認為有分散對華依賴風險到東南亞的意味。

印太事務大使：非針對中國 只尋具制衡力地位

法國、德國和荷蘭如今成為歐盟制訂印太戰略的關鍵推手。但《日經亞洲》指出，有別於特朗普政府強調「防止中國取得軍事和戰略能力」，歐洲版本的印太戰略傾向使用較中立的字眼，強調要保持印太區自由與開放，並非中美角力的配角。其中職位新近增設的法國印太事務大使佩諾（Christophe Penot）向《日經亞洲》稱：「我們的印太戰略完全不是針對中國。多極地區得以發展是非常重要。」他強調法國並非以為自己還是19世紀時般的大國，只是尋求保持具有制衡影響力的地位。

（共同社/日經亞洲/路透社）