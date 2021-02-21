拜登：跨大西洋同盟回歸 迎對華長期競爭 尋求歐洲合作 英和議法德有保留

拜登前日先後以視像形式出席七大工業國集團（G7）峰會和慕尼黑安全會議，皆是入主白宮後首次，其間都有談及對華議題。他在慕尼黑安全會議的演說更強調跟歐洲的合作意願，說：「我向全球發出明確信息：美國回來了，跨大西洋聯盟回來了，我們不會向後望，我們會一起向前看。」在美國外交政策語境，跨大西洋（transatlantic）關係主要指美國跟歐洲（包括英國），但確切範圍按情况而定。

拜登強調跨大西洋關係是集體防衛和共同繁榮的「強大基石」，他認為美歐伙伴關係必須維持是「我們在21世紀希望成就的一切」之基石，一如20世紀時的情况。拜登在演說中雖未點名提及其前任的特朗普，但承認跨大西洋關係在「過去幾年」繃緊和受到考驗，「但美國決心跟歐洲重新接觸……以重新享有我們的受信任領導地位」。

談到中國問題，拜登稱，「我們必須一起準備跟中國的長期戰略競爭」，形容美國、歐洲和亞洲如何合作在太平洋地區確保和平、捍衛共同價值觀以及推動繁榮，將是各方最重大工作之一。他承認跟中國的競爭將會是「艱難」，但他信任由歐美聯同印太盟友過去70年來建立的全球體系。

對於拜登以跨大西洋同盟應對中國和俄羅斯等問題的號召，歐洲大國反應不一，向以跟華府保持「特殊關係」自詡的英國表達和議態度，但法國和德國則明顯有所保留。

英揆倡建跨大西洋四方安全對話

英國首相約翰遜在同一場合拋出了「跨大西洋四方安全對話」（transatlantic QUAD）的構想，被解讀為呼應拜登的「跨大西洋同盟回來」論述。他說：「英國正以跨大西洋QUAD的形式與法國、德國和美國合作，去應對最迫切的安全議題，包括伊朗。」約翰遜在安全議題上未點名提到中國，但直指新世界正在冒起，商貿模式正在改變，「全球重心正向東移」。約翰遜的構想靈感明顯來自美國、日本、印度和澳洲所組成的「四方安全對話」（QUAD），特朗普政府任內重拾這項非正式戰略架構，作為「印太戰略」的重要一環，尋求將制度化，被視為明顯以中國為假想敵。

默克爾：美德利益非總是一致

不過，法國總統馬克龍在演說中重申其「戰略自主」論述，強調在華府成為「太平洋大國」、注意力更多聚焦於亞洲——「尤其是中國」之際，歐洲不可以再過度依賴美國。他強調歐盟各成員國須作出遠多於目前的自身防衛承擔，從而重新平衡跨大西洋關係。德國總理默克爾儘管稱許拜登推翻前朝撤走大批駐德美軍的決定，但警告「我們的利益並非總是一致」。她說：「中國近年增獲全球影響力，作為跨大西洋伙伴和民主政體，我們必須做些什麼去反制。」但同時強調有需要跟中俄等保持對話。《紐約時報》形容，這說法指向柏林對於抗衡中國的矛盾心態，以及就跟俄羅斯合建「北溪2號線」天然氣管道上跟華府的爭拗。

（紐約時報/日經亞洲/德國之聲/白宮網站）