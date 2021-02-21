白宮促科企助打擊新冠假資訊

疾病控制及預防中心（CDC）最新報告指出，去年12月近五成美國成年人稱很可能會接種疫苗，較9月增加近四成，但仍遠低於達到群體免疫所需的至少七成。非牟利組織「反數碼仇恨中心」（CCDH）去年7月發表報告，追蹤逾400個反疫苗的英文社交平台帳戶，最大的127個帳戶有4900萬人追蹤，較2019年增加至少780萬人，令人質疑他們是否影響民眾對接種疫苗的態度。

路透：白宮欲阻錯誤資訊演變廣泛行動

白宮幕僚長克萊恩（Ron Klain）早前曾指，華府會就疫情不實資訊的問題與矽谷合作，今次是首次有報道表示白宮直接與有關公司接觸。消息人士向路透社稱，一些錯誤資訊加劇民眾對疫苗的懷疑態度，是推動接種計劃的巨大障礙，社交平台是這個問題最主要的持份者。他稱白宮尤其希望確保這類資訊不會在社交平台廣傳，演變成更廣泛行動，如本月初洛杉磯道奇體育場外的反疫苗示威。道奇體育場是美國最大的疫苗接種場所之一，示威正是由一個推廣疫情不實資訊的fb專頁發起。

fb去年12月表示會移除專家已拆穿的疫苗不實資訊，如聲稱疫苗含有微晶片等，兩周前再稱會擴大移除的內容範圍，並將重點放在多次違反這項政策的社群、專頁或帳戶上，同時加強來自衛生部門和非政府組織等可靠來源的資訊。其他科技企業亦開始強調疫苗資訊，如Google在部分州的Google地圖加上接種疫苗的地點。

（路透社/CNBC/NPR）

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