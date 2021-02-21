北極升溫冷空氣南移 氣候變化加劇暴風雪

得州寒流助研北極升溫影響

冷空氣通常集中在北極極地渦旋（polar vortex）內圍，後者是冬季在大氣高層的低壓緊密旋轉氣流。科學家將這種現象比作陀螺，一旦受干擾，旋轉就會變得波動。研究人員認為，北極暖化導致高速氣流移動，而高速氣流的改變就對極地渦旋造成干擾。科恩解釋，從高速氣流漏出的能量撞上極地渦旋，令後者開始搖晃並到處移動，冷空氣亦會跟着移動。

研究這個現象的伍德韋爾氣候研究中心（WHRC）資深研究員弗朗西斯（Jennifer Francis）認為，美國今個冬季的情况，與將北極與中緯度地區極端天氣聯繫起來的研究一致。不過，科學界尚未就北極暖化與較南部寒冷天氣之間的關係達成共識，弗朗西斯形容這個主題是「活躍的研究範疇」，相信今年的現象將被研究很長時間。

（衛報）