北極升溫冷空氣南移 氣候變化加劇暴風雪

【明報專訊】氣候變化通常令人聯想到酷熱天氣，但有科學家認為，有證據顯示北極地區急速升溫，也會令冷空氣南移，導致寒流。美國環境研究公司「大氣與環境研究」（AER）的季節性預報主管科恩（Judah Cohen）認為，不應視得州情况完全自然而不予理會，「這不是儘管氣候變化卻發生（冬季風暴），而是部分歸因於氣候變化」。他去年有份撰寫論文，發現在2018年為止10年間，美國東北部出現冬季風暴的次數大增。他與部分科學家主張，這是北極以全球平均水平兩倍的速度暖化、影響氣候系統的徵兆。
得州寒流助研北極升溫影響
冷空氣通常集中在北極極地渦旋（polar vortex）內圍，後者是冬季在大氣高層的低壓緊密旋轉氣流。科學家將這種現象比作陀螺，一旦受干擾，旋轉就會變得波動。研究人員認為，北極暖化導致高速氣流移動，而高速氣流的改變就對極地渦旋造成干擾。科恩解釋，從高速氣流漏出的能量撞上極地渦旋，令後者開始搖晃並到處移動，冷空氣亦會跟着移動。
研究這個現象的伍德韋爾氣候研究中心（WHRC）資深研究員弗朗西斯（Jennifer Francis）認為，美國今個冬季的情况，與將北極與中緯度地區極端天氣聯繫起來的研究一致。不過，科學界尚未就北極暖化與較南部寒冷天氣之間的關係達成共識，弗朗西斯形容這個主題是「活躍的研究範疇」，相信今年的現象將被研究很長時間。