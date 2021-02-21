得州進重大災難狀態 風雪暴露基建弱點

得州截至昨日仍有十多萬人斷電，另約1300萬人取水困難。拜登昨宣布得州進入「重大災難狀態」，命令有關部門向得州提供聯邦援助，協助復修。有關援助包括臨時住屋和家居維修補助，向沒有買保險人士的財物損失提供低息貸款，以及向個人和企業提供從災難中復原的項目。拜登亦計劃探訪當地，但前提是不妨礙救援工作。

供電系統癱瘓 揭無禦寒準備

這股世紀寒流2月13日吹襲得州，令氣溫驟降至零下6℃以下，在南部地區甚為罕見，民眾爭相使用暖氣設備，使得州破冬日耗電紀錄至690億瓦，導致電力供求嚴重失衡。負責營運覆蓋該州絕大部分地區輸電網的得州電力可靠性委員會（ERCOT），於周一凌晨要求各供電商停電，紓緩電網壓力。惟與之同時，天然氣井、管道、風力渦輪機與煤碳相繼結冰，使無論是否燃煤的發電站俱告故障；核電站用來使水化為蒸氣發電的泵，亦因水源結冰無法運作。大停電令得州大量住戶沒有暖氣、燈光、不能煮食，數以百計店舖無法營業。該州供電廠短時間內集體癱瘓，有人歸咎於「無可避免的異常天氣」，然而得州官員和能源專家指出，得州供電設施並無做足禦寒準備。

《華爾街日報》報道，得州的供電設施若如其他酷寒地區般有禦寒裝置，便能避免短時間內出現集體癱瘓的問題，認為「核心問題」是有關公司從來沒有籌謀投資應付在冰點下發電。各供電商本已競相降價，擴大投資就得加價削弱競爭力，是否值得為偶發的嚴寒而下本錢是一大問題。10年前得州曾因寒流而大停電，ERCOT雖然構思了一套供發電商應付嚴寒的指引，但它沒有監督供電商的權力，無權監督對方有否執行。得州政府放任不管，聯邦政府也因得州沒有跨州供電，也監督不了。

供電商為壓價競爭 減投資禦寒裝置

得州供電系統本獲譽為電力市場楷模，供電多元，近五成採用天然氣，其餘使用燃煤、風力、太陽能、核能，而且凡可在不虧本下銷售廉價電力的供電商，皆可獲獎賞。由得州公共事業委員會監管的ERCOT，負責依據電力供需每小時調整價格，以維持發電量充足和供需平衡。在酷暑天氣、冷氣大開時期，此舉有效抑制用電情况，但遇上今趟嚴寒，卻未發揮作用。

（華爾街日報/路透社/新華社）