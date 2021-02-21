緬軍警開槍兩死逾20傷 政變後最血腥 義務急救員：一半傷者受實彈所傷

曼德勒一間造船廠昨日有數以百計軍人和警員出現，附近居民憂慮當局打算拘捕參與反政變運動的工人，數百人隨即在造船廠聚集，敲打鍋具並高叫要求軍警離開。路透社報道，部分示威者用彈弓向警方發射物品，警方則發射催淚彈和開槍。法新社指有示威者投擲石塊，警方發射了實彈、橡膠子彈和鋼珠。

示威者遺孀：將不再害怕參與示威

當地義務急救團隊主管Hlaing Min Oo稱，至少有兩人死亡，其中一名男子頭部中槍，另有約30人受傷，其中一半是被實彈擊中，其餘則是受橡膠子彈和鋼珠所傷。另一名急救人員稱，頭部中槍的男子未滿18歲。另一名36歲死者胸部中槍，其妻子向路透社表示：「他們已將遺體送到殮房，我無法將他帶回家……我尚未參與今次運動，但即將參與，我不會再害怕。」當地傳媒報道，有10多人在衝突後被捕。

緬甸軍方本月初以選舉舞弊為由發動政變，多地民眾連日上街抗議，並發起公民抗命運動。緬甸援助政治犯協會（AAPP）指，截至上周五已有546人被拘留。仰光和內比都昨日有悼念儀式，紀念較早前在示威中頭部中槍、延至上周五不治的20歲女子。內比都有示威學生表示，為她的死感到悲痛，但亦令他們有勇氣為了她堅持下去。軍方則稱，有一名警員死於示威期間所受的傷。

新加坡稱不可原諒 歐盟明開會討論

相當於歐盟外長的歐盟外交事務和安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）強烈譴責軍方對和平示威者使用暴力，並指歐盟各國外長明日開會時，將討論緬甸最新局勢並「作出適當決定」。新加坡外交部稱，對沒持武器平民使用致命武器「不可原諒」，促安全部隊克制。該國是緬甸近年最大的外資來源。

仰光昨有少數民族抗議政變

仰光昨日有少數民族遊行抗議政變，發起遊行的那加族（Naga）年輕領袖Ke Jung指，他們要求實現聯邦制度，「在獨裁統治下，我們無法建立聯邦制國家」。國務資政昂山素姬過去幾年被批坐視軍方打壓少數民族，國際聲望受挫。Ke Jung坦言有些少數民族並不熱中反政變運動，反映昂山素姬未能與民族政黨結盟。另一名欽族年輕領袖亦表示，他們聚焦四大訴求，包括修憲、結束獨裁統治、建立聯邦制和釋放被拘留領袖，但不代表支持昂山素姬所屬的全國民主聯盟（NLD）。

（路透社/法新社）