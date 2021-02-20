美「毅力」號登陸火星 將尋生命迹象放無人機

在任務主管莫漢（Swati Mohan）在美東時間下午3時55分宣布確認探測器着陸後，太空總署（NASA）位於加州的噴氣推進實驗室的控制中心人員隨即歡呼。當探測器傳回着陸後首張火星地表照片後，控制室再傳出歡呼聲。從照片可見，耶澤羅隕石坑（ Jezero Crater）地面佈滿大小不一的石塊，另一張照片顯示探測器後方的隕石坑影像。「毅力」號將創下多個「第一次」的嘗試，包括首次探索火星的生命迹象、首次在另一個行星試飛無人直升機，及首次記錄火星上的聲音。

記錄火星聲音 NASA：為人類探索鋪路

探測器之後會拍攝周遭環境照片並傳回地球，專家團隊會花1個月時間檢視和為「毅力」號移動做準備。「毅力」號會探索耶澤羅隕石坑，其前進路線長約24公里，它每小時行走不足160米，預計要花以年計時間完成，但速度已較過去的探測器快3倍。

NASA代理署長尤爾奇克 （Steve Jurczyk）稱今次探測器着陸對NASA、美國及全球太空探索都是關鍵時刻之一，指「毅力」號的任務將為人類於2030年代探索火星做準備。總統拜登在Twitter貼文祝賀NASA和所有令探測器成功着陸的人。

（衛報/CNN/路透社/法新社）