緬中槍少女成示威首犧牲者 家屬同意拔喉 人權組織籲國際譴責軍方

醫生稱個案不義 安排解剖驗屍

醫院醫生表示，妙兌兌凱（Mya Thwate Thwate Khaing）於早上11時證實死亡，下午安排解剖驗屍。他稱：「這是一宗不義的個案。我們將保留死因紀錄，送一份予有關當局。我們將爭取公義，繼續向前。」捍衛人權組職「人權觀察」緬甸研究員曼尼貌（Manny Maung）在Twitter稱，從主治醫生獲悉，院方在家屬批准下移除維生儀器。她稱要追究命案，並要求國際強烈譴責。

上周四在昏迷中度過20歲生辰的妙兌兌凱是雜貨店員工，在去年11月才第一次投票，她一家都是國務資政昂山素姬的支持者。妙兌兌凱上周二（9日）與姊妹從鄰近村莊前往內比都參與抗議軍事政變示威，在警察發射水炮等驅散群眾時遭子彈擊中頭部，傷勢嚴重，一直在深切治療部仰賴維生儀器。雖然軍方稱當日發射的是橡膠子彈，但人權觀察引述一名醫生指一枚金屬子彈從她的右耳後方射入，嵌於顱骨，醫院醫生亦說，她是遭實彈射中。其家屬周日曾表示已接受了她腦死亡的狀况，但決定不了該否移除維生儀器。死者兄長耶圖昂（Ye Htut Aung）昨說：「我認真難過，沒有話說。」

少女成象徵 有青年稱為她續抗爭

公布死訊的醫生透露，該院醫護人員自接收妙兌兌凱後備受壓力，有些人因抵受不住而離職。耶圖昂則稱，軍方曾想將其妹轉送往一間軍方醫院，但家屬反對。

妙兌兌凱中槍一事激發民憤，不少示威者視之若抗爭象徵，在橫額和海報用上了她的肖像，要求司法仲裁還她公道。仰光周五續有抗議軍事政變示威，民眾見警方封鎖了市內十字路口的主要示威點，便在封鎖路障旁、大學附近、英國駐仰光大使館外等處集會。一名24歲示威青年自稱不擔心個人安全，他為妙兌兌凱感驕傲，將為她抗爭到底。

英加宣布制裁緬軍人員

另外，英國周四宣布制裁緬甸，凍結3名將領在英國的資產及禁止他們入境，並且停止向緬軍提供任何支援，也禁止英資企業跟緬軍做生意。加拿大同日也宣布制裁9名緬軍人員。緬甸反對派對兩國做法表示歡迎。

（衛報/法新社/路透社/CNN）