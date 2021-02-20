受讀者留言牽連 大馬網媒遭罰近百萬

總編獲判無罪 網媒眾籌繳罰款

大馬總檢察長去年入稟法院，就「當今大馬」網頁上5個評論控告「當今大馬」及顏重慶藐視法庭，稱評論打擊公眾對司法的信心。法官最終以6票對1票裁定網媒罪成，而顏重慶獲判無罪，但有關罰款是檢察官所要求的兩倍半。法官優素福（Rohana Yusuf）稱涉案言論已廣泛傳播，而有關內容虛構且應受指摘，不過「當今大馬」及顏重慶認為他們不應為讀者言論負責，又指違規言論在收到警方通知後已立即移除。

顏重慶對裁決表示感到非常失望，稱會為新聞機構和科技公司構成要控制外部發表評論的壓力，又稱巨額罰款不僅要他們噤聲，更是要他們倒閉。「當今大馬」在法院裁決後把頁面改為黑白色以示抗議，又發起眾籌籌募罰款，4小時內已經達標。

（BBC/路透社/法新社）