哈里梅根與王室「最終分裂」

王室聲明稱英女王難過

哈里與梅根在2018年5月成婚，梅根在2019年誕下兒子阿奇（Archie）。梅根在同年播出的紀錄片中透露，此前一年來的王室生活難捱，主要是英國小報侵擾，令她感到只是苦撐生存而非在生活，及至去年兩人突然宣布退出高級王室成員身分，並閃電移居美國加州。他們在英女王促成下達成協議，兩人退出王室職務，亦不可使用「皇家」（royal）一詞，並同意有12個月檢視期。隨着檢視期臨近結束，外界過去數周已開始猜測兩人的未來去向。

兩人將失所有榮譽頭銜

王室聲明提到，經過與哈里的對話後，英女王書面確認他退出王室職務就不可能繼續履行公務生活伴隨的責任與義務，又稱英女王會把他們交還的名譽軍事任命及王室贊助人身分，分配予其他在職的王室成員。《衛報》引述消息人士表示，哈里夫婦是在跟其他王室成員討論後作出有關的決定。

哈里和梅根的發言人回應稱，兩人展示出他們一直都致力於在英國及世界各地的職責和服務，不論其官方身分而繼續支持他們曾代表的機構。他們放棄王室贊助人身分代表會失去與皇家海軍陸戰隊、女王英聯邦信託基金會（The Queen's Commonwealth Trust）等組織的聯繫，但哈里會保留部分私人贊助人身分，包括「勇者不敗運動會」（Invictus Games）。

（路透社/BBC/衛報/中央社）