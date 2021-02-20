拜登首參與G7峰會 聚焦抗疫對華

慕尼克會議演說 將強調聯抗獨裁國

白宮發言人普薩基周四表示，拜登在以視像形式舉行的G7峰會「會聚焦於全球抗疫回應，包括疫苗生產和分發」，也會討論全球經濟復蘇，以及更新全球角色以應對「例如中國等帶來的經濟挑戰」。

同日接着舉行的慕尼黑安全會議，拜登也會發表演說。白宮事前公開拜登演說內容，稱拜登會提到民主體制將會擊敗獨裁，並指出各民主國家必須合作，並拋離其他挑戰者，又稱要對抗中國濫用現時經濟系統的做法。路透社引述官員消息，指在中國問題上，拜登會呼籲民主政權合作反制中方「經濟上欺壓和……違反我們價值觀」的行徑，又會明確表示美國不尋求在中美關係上對抗，並不尋求新冷戰，但預期會有艱巨競爭。拜登據稱將不會提及跟伊朗談判的具體時間表，但期待就伊朗核問題找出外交解決方案。

布林肯周四先為拜登行程鋪路：他一方面致電歐洲盟友的外長，稱華府會加入它們尋求恢復份屬「多邊主義外交重大成就」的2015年伊朗核協議——但伊朗昨日再次要求華府先取消特朗普政府實施的制裁；另一方面，布林肯同日出席「四方安全對話」（QUAD）外長會議，跟日本、印度和澳洲3國就強烈反對中國試圖憑藉力量單方面改變現狀達成共識。

馬克龍：多邊主義重要的是有成效

不過，法國總統馬克龍在《金融時報》專訪中強調，多邊主義的「敵人」是緩慢和無效，「對我來說，重要的是帶來成效的多邊主義」。他提出幾項測試指標，包括歐美目前有分歧的數碼稅、跟國際組織合作的承諾以及履行2050年或之前達至碳中和的環保目標等。

（NPR/紐約時報/路透社/金融時報）

（抗疫新階段）