馬克龍倡歐美5%疫苗捐窮國 稱須與中俄競爭疫苗影響力 英美反應淡

不影響歐美接種 稱獲默克爾贊同

馬克龍在專訪中表示，有些非洲國家要以歐盟所付價格兩至三倍的「天價」購入疫苗，相信問題源於中介商，又稱這些國家獲提供中俄疫苗。他指全球不平等正前所未見地加速，這種現象在政治上亦不可持續，「這為疫苗影響力之戰鋪路，你可以看到中國和俄羅斯的策略」。他承認，歐盟在確保疫苗生產和供應上較美國慢，但相信從歐洲供應鏈撥出4%至5%疫苗輸往非洲，不會對整體接種計劃構成影響，又稱已跟德國總理默克爾討論有關想法，獲對方贊同，並希望說服疫苗供應較歐盟充足的美國這樣做。

馬克龍稱有關方案是對多邊主義現實的考驗，強調是關乎公共衛生，而非疫苗外交，又指歡迎中俄疫苗供應全球，前提是獲科學界認證對變種病毒有效。他續指，若不協助地中海、中東和巴爾幹半島的外鄰，歐州國家即使解封，亦只會再傳入對疫苗具抗性的變種病毒。

美官員稱將捐156億元予COVAX

英國作為G7輪任主席國，約翰遜在會上承諾，會將大部分多出的疫苗捐給窮國，惟預料要今年稍後才可決定數量和捐贈時間，這取決於供應鏈和秋季是否需要注射加強劑。外交部國務大臣祁湛明昨稱，英國探討捐出疫苗的數字遠高於4%至5%，又稱「不會像某些國家一樣，利用疫苗分配作為短期的外交影響力」，但現階段很難說分享疫苗的時間。

華府官員周四則對建議潑冷水，表明目前重點是為美國人接種疫苗，另一官員補充，總統拜登已要求官員探討在疫苗供應足以應付國內需求時捐贈多出的疫苗，並指美國會即時向世衛有份帶領的「COVID-19疫苗全球獲取機制」（COVAX）提供20億美元（約156億港元）資金，未來兩年再額外提供20億美元。

富國爭相搶購疫苗早惹囤積爭議。據數據網站Our World in Data統計，截至周二，英國逾24%人口已接種疫苗，美國和歐盟分別為16%和5%，但亞洲只有1.5%，非洲更不足0.2%。世衛指近130個國家仍未開始施打首劑疫苗，促富國為高危群組接種後分享疫苗。美國智庫外交關係協會（CFR）全球衛生高級研究員黃嚴忠認為，西方國家的疫苗民族主義為其他國家創造了實踐疫苗外交的空間。

內外需求增 中國疫苗供不應求

中俄積極向發展中國家提供疫苗，亦比西方企業更樂意與印尼、阿聯酋和馬來西亞等地的生產商達成協議，讓他們局部或完全自行生產疫苗。中國外交部上周一表示，將向53個國家提供疫苗援助。惟隨着國內外需求增加，中國疫苗生產商亦面臨生產壓力，在中東和北非，依賴中國疫苗的國家正面對物流延誤。至於中國國內，截至上周二已接種4000萬劑疫苗，但仍低於消息人士透露當局在去年12月設定的目標，即在農曆新年前分發1億劑疫苗。

（金融時報/BBC/衛報/華爾街日報）

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