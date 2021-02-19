初創公司開發程式 助零工者抗剝削增收入

零工收入隨時不及最低工資

來自海地的費夫里（Hantz Fevry）負笈美國期間經濟拮据，深明只靠打零工度日而財政不穩的徬徨，2018年他與朋友合創零工儲蓄平台，盼鼓勵零工人員多儲蓄。不過他未幾便發現零工收入不多，自己試做零工時可能呆等半小時才獲4美元（約31.2港元）報酬，比當地最低工資還要低，談儲錢根本不切實際。

演算法計接單成本助增收入

費夫里向《福布斯》雜誌稱，現有零工經濟架構中，作為連接「供應商」（零工工作者）與「服務需求」（僱主）的零工平台，如Uber、Doordash等往往能利用演算法等科技增加提供服務的有利條件，零工工作者則只能靠自己決定要不要接受平台列出的工作機會，「雖然平台並非邪惡，它們目的就是要滿足需求……但它們對零工工作者的財政狀况缺乏體察」。他開發的Stoovo App旨在抗衡零工平台的剝削，能按零工工作者的個人資料、第三方零工平台的工作資料、路面情况、交通成本等數據，以演算法推算何時從哪些第三方零工平台接單最有效率、收入最高，避免零工工作者接單後反賠本。此外Stoovo亦提供理財工具，助零工工作者管理稅務及信貸，達至其設定的財務目標。

費夫里估計，到今年底Stoovo將有2億用戶，當中約70%屬活躍用戶，現有用戶普遍收入提升達32%或以上。他亦相信，即使疫情過後零工經濟仍將增長，有意加入零工平台戰團的科企必須了解零工工作者面對的困難，「信任是零工經濟非常重要的面向，任何人都不應低估其力量」。

（福布斯）

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